Футбол
Сегодня «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги чемпионовПетербургский дневник вчера в 20:35
|2′
Мохамед Салах
|62%
|Владение мячом
|38%
|81%
|Процент точных передач
|68%
|2
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|6
|2
|Отборы
|2
|2
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
8
Уинкс
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 1 июня, всех любителей футбола ждёт настоящий праздник - финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Решающий матч главного европейского клубного турнира пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
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