Футбол
Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (2-й тайм)Спорт день за днем 15:25
|2′
Мохамед Салах
|58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
|66′
|62%
|Владение мячом
|38%
|81%
|Процент точных передач
|68%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|7
|2
|Отборы
|3
|4
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
27
Моура
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы
Всего через неделю после торжества рэпер и певица расстались: у каждого из них свои дела.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа
Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме
Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
Обновлено в 15:53
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
С сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу постановление правительства РФ, регулирующее оформление тюнинга автомашин, подписанное премьером Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:10
Авто
Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в РФ
С 1 июня компания Cadillac принимает заказы в России на спецверсию внедорожника Escalade, которая получила название Sport Edition.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Вирджинии госслужащий расстрелял 12 человек
В муниципальном центре города Вирджиния-Бич недовольный своей жизнью госслужащий расстрелял 12 человек.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Наука
Google не смогла найти следы холодного ядерного синтеза
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие
В Израиле заявили об обстрелах со стороны Сирии
Израильская армия заявила об обстрелах территории Израиля со стороны Сирии.
Обновлено в 14:23
Общество
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду
Как сообщало ИА REGNUM, результаты музыкального конкурса, в котором по итогам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировал Первый канал 16 мая.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Наука
Завершены испытания роботизированной системы сбора урожая малины
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС
Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51