Футбол

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (2-й тайм)Спорт день за днем 15:25

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.
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