Футбол

Тоттенхэм — Интер 1:0 (2-й тайм)
Матч ТВ
14:51

Тоттенхэм — Интер
1 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Уэмбли»
Тоби Алдервейрелд
28′
44′
Раджа Наингголан
Борха Валеро
Эрик Ламела
45′
Лукас Моура
Сон Хын Мин
62′
70′
Стефан де Врей
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
70′
Сон Хын Мин
73′
Кристиан Эриксен
80′
В первом матче «Интер» обыграл «Тоттенхэм» (2:1).
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