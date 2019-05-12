Футбол
Тоттенхэм – Эвертон. Александр Шмурнов: «Поставлю низы»Букмекеры.рф вчера в 19:36
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Александра Шмурнова на матч английской Премьер-лиги Тоттенхэм – Эвертон. Начало встречи подопечных Маурисио Почеттино и Марку Силва назначено на 12 мая в 17:00 МСК.
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«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч 38 тура чемпионата Англии 12 мая 2019 года
LiveSport.ru10 мая в 22:03
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
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