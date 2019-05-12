Футбол

Тоттенхэм – Эвертон. Александр Шмурнов: «Поставлю низы»Букмекеры.рф вчера в 19:36

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Александра Шмурнова на матч английской Премьер-лиги Тоттенхэм – Эвертон. Начало встречи подопечных Маурисио Почеттино и Марку Силва назначено на 12 мая в 17:00 МСК.
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«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч 38 тура чемпионата Англии 12 мая 2019 года

LiveSport.ru10 мая в 22:03
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Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви

Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим.
Обновлено в 11:19
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
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Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:14
Автоспорт

Квят: к сожалению, на пит-стопе не были готовы шины

Обновлено в 13:08
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
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Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Выплаты семьям погибших в двух катастрофах Boeing 737 Max могут превысить миллиард долларов

Boeing и страховые компании могут потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max, подсчитали исследователи из Bloomberg Intelligence.
Обновлено в 11:53
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Происшествия

В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов

В Татарстане тепловоз и пять порожних вагонов сошли с рельсов при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма.
Обновлено в 08:36
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва газа в Ростовской области

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области. Запись предоставлена МЧС России.
Обновлено в 00:55
Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Обновлено вчера в 10:25
Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Финансы

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд.
Обновлено в 13:04
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Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
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Происшествия

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Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

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Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате

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Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
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Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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