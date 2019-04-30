Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1RT на русском 16:57

Тоттенхэм — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
15′
Донни ван де Бек
30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
39′
63′
Йоэл Велтман
65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
80′
87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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