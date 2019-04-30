Тоттенхэм — Аякс 0:1RT на русском 16:57

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Политика В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Общество Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.

Армия и оружие Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).

Энергетика Белоруссия полностью остановила прием российской нефти Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Политика Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.

Политика Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.

Кино Газпромбанк рассчитал рейтинги выживаемости героев «Игры престолов» Рейтинги основаны на общей обстановке перед началом финального сезона сериала, а также индивидуальных качествах героев, говорится в исследовании Центра рейтингового консультирования Газпромбанка.

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Происшествия Похищенных в Нигерии сотрудников концерна Shell освободили Силовикам Нигерии удалось освободить похищенных на юге стране сотрудников нефтегазового концерна Shell.

Политика Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Экология В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Экономика Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Футбол Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро» Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».

Шоу-бизнес Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".

Здоровье Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники На майских праздниках москвичам рекомендуется съедать не более 400 граммов шашлыка в день, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Театры Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.