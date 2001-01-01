Футбол

«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионовRT на русском 16:57

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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«Тоттенхэм» – «Аякс» – 0:1, 30 апреля 2019 года, обзор матча Лиги чемпионов

Чемпионат17:05

Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне

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«Аякс» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

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Только одна из 17 команд прошла в финал КЕЧ/ЛЧ, проиграв первый полуфинал дома – «Аякс»-95/96

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Стартовал первый матч «Тоттенхэма» и «Аякса» в полуфинале ЛЧ

Нева Спорт15:00

Лига чемпионов. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче

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Сточенные «шпоры». «Аякс» обыграл в гостях «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс17:10
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Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
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Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
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Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

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Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Скончался исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев

Известный военный историк генерал-полковник Григорий Кривошеев скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 15:07
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Политика

Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

На видео видно, как митингующие бьют по борту военного джипа, после чего тот разворачивается, наезжая на людей, и уезжает.
Обновлено в 12:41
Футбол

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне», пишут СМИ

Обновлено в 16:45
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Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
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Авто

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Обновлено в 13:19
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На МКС возникли неполадки с системой электропитания

В NASA обнаружили проблему с системой электропитания на американском сегменте Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:57
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
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Политика

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

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Нарухито стал новым императором Японии

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Политика

RT пообщался с иностранцами — жителями ДНР

RT пообщался с иностранцами, которые живут в Донецке и собираются получить российский паспорт.
Обновлено в 12:37
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"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Технологии

«ВКонтакте» создала нейросеть для генерации новостных заголовков

Специалисты "ВКонтакте" разработали нейросеть, которая может генерировать новостные заголовки, об этом рассказала пресс-служба социальной сети.
Обновлено в 10:00
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Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
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Политика

Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
Обновлено в 07:50
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Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

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Политика

Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу

Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленского объявили избранным президентом Украины

Обновлено в 07:09
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