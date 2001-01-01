Футбол
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионовRT на русском 16:57
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Скончался исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев
Известный военный историк генерал-полковник Григорий Кривошеев скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 15:07
Политика
Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Политика
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
На видео видно, как митингующие бьют по борту военного джипа, после чего тот разворачивается, наезжая на людей, и уезжает.
Обновлено в 12:41
Политика
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Космос
На МКС возникли неполадки с системой электропитания
В NASA обнаружили проблему с системой электропитания на американском сегменте Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:57
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество
Нарухито стал новым императором Японии
Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Политика
RT пообщался с иностранцами — жителями ДНР
RT пообщался с иностранцами, которые живут в Донецке и собираются получить российский паспорт.
Обновлено в 12:37
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Технологии
«ВКонтакте» создала нейросеть для генерации новостных заголовков
Специалисты "ВКонтакте" разработали нейросеть, которая может генерировать новостные заголовки, об этом рассказала пресс-служба социальной сети.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Политика
Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
Обновлено в 07:50
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленского объявили избранным президентом Украины
Обновлено в 07:09