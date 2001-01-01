«Аякс» в гостях обыграл «Тоттенхэм»REGNUM вчера в 20:40

Голландский ФК «Аякс» обыграл английский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0 на стадионе в Лондоне в первом полуфинале Лиги чемпионов. Единственный мяч был отправлен в ворота «Тоттенхэм» полузащитником «Аякса» Донни ван де Беком на 15-й минуте.

Армия и оружие Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.

Политика Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Авто Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Политика Помпео заявил о попытке Мадуро бежать из Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался во вторник сбежать на Кубу, но Москва отговорила его от этого шага.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.

Политика Помпео заявил о возможном начале военной операции США в Венесуэле Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон при необходимости может инициировать военную операцию в Венесуэле.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Театры Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни Актер Виктор Сухоруков рассказал «Звезде», почему руководство Театра имени Моссовета приняло решение отменить спектакли с его участием после того, как артист получил травму.

Политика Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму Как отмечается, американцы прошли в одной колонне с крымчанами, и в руках они держали два флага США, а также транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Авто Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Авто Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем В экстерьере спортивных новинок появился новый аэродинамический обвес, колесные диски особого дизайна, а в салоне использовали кожу, алькантару, карбон, а еще в панели приборов будет особая тема оформления.

Спорт CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени по поводу мужских гормонов Южноафриканской бегунье Кастер Семене, имеющей повышенный уровень тестостерона, придется применять препараты, чтобы снизить показатель до женского.