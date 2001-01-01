Футбол

«Аякс» в гостях обыграл «Тоттенхэм»REGNUM вчера в 20:40

Тоттенхэм — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
15′
Донни ван де Бек
30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
39′
63′
Йоэл Велтман
65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
80′
87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Голландский ФК «Аякс» обыграл английский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0 на стадионе в Лондоне в первом полуфинале Лиги чемпионов. Единственный мяч был отправлен в ворота «Тоттенхэм» полузащитником «Аякса» Донни ван де Беком на 15-й минуте.
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