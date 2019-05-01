Футбол

Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатамLiveSport.ru 09:30

Тоттенхэм — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
15′
Донни ван де Бек
30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
39′
63′
Йоэл Велтман
65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
80′
87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Экс-защитники «Аякса» не помогли «Тоттенхэму» «Голландские мастера», — с таким заголовком вышла спортивная страница британской The Telegraph.
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