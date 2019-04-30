«Тоттенхэм» — «Аякс». Объявлены стартовые составыSport24.ru 13:54

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Армия и оружие Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.

Шоу-бизнес Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Политика Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.

Происшествия В Москве грузовик провалился под асфальт Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Здоровье Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Происшествия В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Политика США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Политика Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Футбол Самый дорогой автомобиль в мире купил Криштиану Роналду Известный футболист Криштиану Роналду приобрел самый дорогой Bugatti, который является еще и самым дорогоим автомобилем в мире.

Кино Обновленный кинотеатр Garage Screen откроют в конце мая Обновленный летний кинотеатр музея современного искусства «Гараж» откроют 30 мая — в этот день там покажут немецкую комедию «Золотая перчатка» Фатиха Акина.

Политика Зеленский вновь извинился перед Кадыровым Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Политика МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.

Происшествия Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля 30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.

Экономика ФАС заявила о высокой роли государства в экономике Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.