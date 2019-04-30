Футбол
«Тоттенхэм» — «Аякс». Объявлены стартовые составыSport24.ru 13:54
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе
Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
Обновлено в 08:55
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:43
Политика
США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.
Обновлено в 13:17
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Обновлено в 13:41
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Футбол
Самый дорогой автомобиль в мире купил Криштиану Роналду
Известный футболист Криштиану Роналду приобрел самый дорогой Bugatti, который является еще и самым дорогоим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Кино
Обновленный кинотеатр Garage Screen откроют в конце мая
Обновленный летний кинотеатр музея современного искусства «Гараж» откроют 30 мая — в этот день там покажут немецкую комедию «Золотая перчатка» Фатиха Акина.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Автомобиль въехал в здание ТЦ в Гамбурге
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено в 07:38
Политика
МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР
Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Хоккей
Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23