Футбол

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: Кейн оформил дубль в первом туре АПЛЧемпионат вчера в 14:44

Тоттенхэм — Астон Вилла
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
9′
Джон Макгинн
59′
Махмуд Хассан
Хота Пелетейро Рамальо
Харри Уинкс
Кристиан Эриксен
64′
Танги Ндомбеле
73′
74′
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
82′
Конор Хурихэйн
Дуглас Луис
Харри Кейн
86′
Эрик Ламела
87′
Эрик Ламела
Жорж-Кевин Нкуду
88′
Харри Кейн
90′
Танги Ндомбеле
Оливер Скипп
90′+2′
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Астон Виллу». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и закончилась со счётом — 3:1. Дублем у хозяев отметимся Гарри Кейн. Первый мяч был забит на 9-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кейн считает, что ему повезло оформить дубль в матче с «Астон Виллой»

Спорт-Экспрессвчера в 21:00

Кейн: мне повезло забить два гола

Чемпионат00:38

Кейн сделал дубль, Ндомбеле забил в дебютном матче за «Тоттенхэм» в АПЛ

Sports.ruвчера в 14:19

Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу в матче с «Астон Виллой»

Советский спортвчера в 14:22

Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»

Матч ТВвчера в 14:20

Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»

Sportbox.RUвчера в 14:20

«Тоттенхэм» стартовал с победы в новом сезоне АПЛ, переиграв «Астон Виллу»

Sport24.ruвчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева

Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Глава Минприроды назвал способы защиты леса от пожаров

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

Обновлено вчера в 10:01
Путешествия

Россияне назвали лучшие страны для первого путешествия за границу

Большинство российских путешественников считает, что лучше начать знакомство с заграницей с Турции и Чехии, сообщает Aviasales.
Обновлено в 03:16
Хоккей

«Металлург» победил сборную Кубка губернатора на турнире в Челябинске

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над сборной Кубка губернатора Челябинской области.
Обновлено в 06:50
Общество

Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек

Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Гаджеты

Rode выпускает микрофон Lavalier GO, предназначенный для использования с системой Wireless GO

Каталог компании Rode пополнил микрофон Lavalier GO профессионального уровня, разработанный специально для использования с системой Wireless GO.
Обновлено в 07:06
Финансы

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек

Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Обновлено в 06:43
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Бурятии

В Кабанском районе Бурятии в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли три человека.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин

Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Умерла украинская балерина Светлана Исакова

Умерла ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.
Обновлено в 07:26
Космос

Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их «плевок Солнца»

Речь идёт о беспрецедентно подробном исследовании ударной волны в солнечном ветре.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 22:20
Авто

Остановка на обочине за городом и езда по лесу: как не стать нарушителем?

Часто при виде машины на обочине трассы или в чаще леса, возникает ощущение, что ее нахождение там не совсем легитимно.
Обновлено в 01:51
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Под Казанью из-за утечки опасного вещества перекрыта трасса М7

Обновлено в 06:36
Происшествия

Спасатели эвакуировали 11 туристов, застрявших на пляже в Приморье

Обновлено в 05:33
Политика

Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались

Пара познакомилась 10 лет назад и уже была обручена в 2012-м. Затем Майли и Лиам расстались, но в 2015 году снова сошлись.
Обновлено в 02:11
Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено вчера в 13:41
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс. Был основан в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное