Футбол
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы командЧемпионат 06:51
Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Встреча, которая будет проходить на стадионе «Уэмбли», начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
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«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
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Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем
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Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обновлено в 02:36
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Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии
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Армия и оружие
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Президент России Владимир Путин объявил открытой зимнюю Универсиаду в Красноярске.
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Политика
Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»
У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Общество
Как прошли акции «жёлтых жилетов» во Франции
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Политика
В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США
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Обновлено 28 февраля в 10:53
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Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина на праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Происшествия
Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве
Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин поздравил Горбачева с 88-летием
Обновлено в 08:38
Происшествия
Возле МГУ задержали организатора акции в поддержку Азата Мифтахова
Возле главного здания МГУ задержали организатора акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова Дмитрия Иванова.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту американского Ньюарка
Около здания аэропорта американского города Ньюарк столкнулись два самолета. В результате происшествия никто не пострадал.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире
В пакистанском правительстве заявили, что индийские войска нанесли беспорядочные удары по приграничным деревням в районе Кашмира, в результате чего погиб мальчик.
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Политика
Посольство в Лондоне прокомментировало секретность вокруг дела Скрипалей
Секретность, созданная вокруг инцидента в Солсбери, подкрепляет мысль о мощной антироссийской провокации, проводимой властями Великобритании, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
Обновлено в 10:10
Космос
SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2
Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon).
Обновлено в 03:03
Футбол
Гончаренко признал низкий уровень команды
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от тульского "Арсенала" (0:2) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), предает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
Обновлено в 09:53
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«Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью
Обновлено в 09:25
Политика
Определились финалисты конкурса «Лидеры России»
В пятницу, 1 марта, состоялось заседание наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России».
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Москве мужчина зарезал жену и ребенка
На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Заммэра Томска поместили под домашний арест
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Ингушетии задержали трех полицейских при получении взятки
Все трое полицейских задержаны. В республиканском МВД подтвердили факт задержания сотрудников полиции.
Обновлено в 07:48