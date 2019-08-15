Футбол
Тоттенхэм Хотспур (23) — Манчестер Сити (23) прогноз профессионала на матч 16.08.19Спорт Экстрим вчера в 08:26
История противостояния футбольных клубов Тоттенхэм Хотспур (23) и Манчестер Сити (23) достигла уже 38 матчей, в которых лучше проявили себя хозяева, одержавшие 22 победы. А на счету гостей только восемь выигранных поединков.
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Тоттенхэм Хотспур (23) — Манчестер Сити (23) прогноз профессионала на матч 16.08.19
Спорт Экстримвчера в 08:26
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