Футбол

«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за СебальосаБомбардир.ру 02:40

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По информации источника, 22-летний испанец заинтересовал «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Фаворитом в борьбе за игрока на сегодняшний день считается «Тоттенхэм».
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