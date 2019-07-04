По информации источника, 22-летний испанец заинтересовал «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Фаворитом в борьбе за игрока на сегодняшний день считается «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за Себальоса

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