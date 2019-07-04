Футбол
«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за СебальосаБомбардир.ру 02:40
По информации источника, 22-летний испанец заинтересовал «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Фаворитом в борьбе за игрока на сегодняшний день считается «Тоттенхэм».
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Шоу-бизнес
Роза Сябитова: «Хочу спать с молодым»
Существует расхожее мнение, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова соревнуются друг с другом за лидерство, хотя сами звезды это неоднократно опровергали.
Обновлено в 02:00
Футбол
Назначение Лэмпарда в «Челси» отсрочено из-за сбоя соцсетей
Лондонский футбольный клуб "Челси" не смог своевременно объявить о назначении на пост главного тренера английского специалиста и бывшего игрока клуба Фрэнка Лэмпарда.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Политика
На подводной лодке в Баренцевом море погиб уроженец Севастополя
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Общество
В Москве начал работу Московский урбанистический форум
Обновлено в 03:36
Футбол
Боккетти согласовал контракт с «Вероной»
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может вернуться в Серию А. 32-летний итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл сама готовит еду и заказывает продукты
В зарубежных изданиях сообщают, что Меган Маркл самостоятельно готовит еду для членов семьи, заказывает продукты в онлайн-супермаркетах, а также отказалась от услуг профессионального стилиста.
Обновлено в 03:09
Общество
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод
Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Кино
Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney
Ранее 4 июля стало известно, что режиссер ремейка Роб Маршалл и студия Disney приняли решение взять Холли Бэйли на роль Ариель.
Обновлено в 04:04
Общество
В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Политика
Зеленский поблагодарил власти Канады за «мощные санкции» против России
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами канадского парламента отметил позицию Канады по внедрению «мощных санкций» против России, сообщает пресс-служба офиса президента.
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес
«Добрались до моря»: Ксения Собчак показала фото голого сына
Ксения Собчак показала поклонникам фото полностью голого сына Платона.
Обновлено в 04:08
Происшествия
На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов
В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Интернет
Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook
В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Британия подтвердила попытку самоубийства внука Назарбаева
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан действительно попытался совершить самоубийство в Великобритании.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Обновлено 02 июля в 14:05