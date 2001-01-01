Футбол

«Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» не выиграли в 35-м туре АПЛSports.ru 17:04

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Константинос Мавропанос
16′
17′
Кристиан Бентеке
Константинос Мавропанос
Алекс Ивоби
46′
Карл Дженкинсон
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
46′
Месут Озил
47′
61′
Уилфрид Заа
Месут Озил
63′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
68′
Маттео Гендузи
68′
69′
Джеймс Макартур
Пьер-Эмерик Обамеянг
77′
78′
Кристиан Бентеке
Джордан Айю
80′
Макс Майер
Андрос Таунсенд
81′
Джоэл Уорд
Шкодран Мустафи
85′
В АПЛ обострилась борьба за попадание в топ-4 и Лигу чемпионов на следующий год. В 35-м туре ни один из клубов, занимающих с третьего по шестое место, не смог победить.
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«Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» не выиграли в 35-м туре АПЛ

Sports.ru17:04
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