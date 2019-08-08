Футбол

Тоттенхэм - Астон Вилла: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:27

Тоттенхэм — Астон Вилла
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
9′
Джон Макгинн
59′
Махмуд Хассан
Хота Пелетейро Рамальо
Харри Уинкс
Кристиан Эриксен
64′
Танги Ндомбеле
73′
74′
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
82′
Конор Хурихэйн
Дуглас Луис
Харри Кейн
86′
Эрик Ламела
87′
Эрик Ламела
Жорж-Кевин Нкуду
88′
Харри Кейн
90′
Танги Ндомбеле
Оливер Скипп
90′+2′
"Тоттенхэм" с "Астон Виллой" стартуют в ближайшую субботу в новом сезоне Премьер-лиги. Финалисты Лиги чемпионов имеют лучшие шансы на победу, тем более, что бирмингемцы только вернулись в элиту и вряд ли сходу покажут ожидаемый уровень футбола.
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