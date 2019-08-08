Футбол
Тоттенхэм - Астон Вилла: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:27
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
|9′
Джон Макгинн
|59′
Махмуд Хассан
Хота Пелетейро Рамальо
Харри Уинкс
Кристиан Эриксен
|64′
Танги Ндомбеле
|73′
|74′
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
|82′
Конор Хурихэйн
Дуглас Луис
Харри Кейн
|86′
Эрик Ламела
|87′
Эрик Ламела
Жорж-Кевин Нкуду
|88′
Харри Кейн
|90′
Танги Ндомбеле
Оливер Скипп
|90′+2′
|72%
|Владение мячом
|28%
|90%
|Процент точных передач
|75%
|14
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|–
|4
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Льорис
16
Уокер-Питерс
4
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
29
Скипп
23
Эриксен
14
Нкуду
17
Сиссоко
27
Моура
10
Кейн
2 ×
1
Хитон
27
Аль-Мухаммади
22
Энгелс
40
Мингз
3
Тейлор
7
Макгинн
6
Луис
10
Грилиш
23
Хота
26
Коджиа
21
Эль-Гази
Астон Вилла
Расстановка 4‑3‑3
"Тоттенхэм" с "Астон Виллой" стартуют в ближайшую субботу в новом сезоне Премьер-лиги. Финалисты Лиги чемпионов имеют лучшие шансы на победу, тем более, что бирмингемцы только вернулись в элиту и вряд ли сходу покажут ожидаемый уровень футбола.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:01, Вашингтон
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