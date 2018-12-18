Экономика
Еще в пятницу были пробиты важные уровни, и теперь уже ничто не удерживало бумаги от падения. По итогам сессии все три основных индекса потеряли примерно по 2%. Еще летом казавшиеся несокрушимыми акции IT-гигантов снова падали ускоренными темпами.
Вести.Финансвчера в 22:18
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Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник утвердил новую программу финансирования так называемого кредита stand-by для Украины на 3,9 миллиарда долларов, сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире организации.
Обновлено в 19:12
Энергетика
Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56
Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено в 15:26
Энергетика
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо
Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.
Обновлено в 12:11
Экономика
СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия
Для Lundin проект на Каспии был последним в России, а Gunvor еще останется 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга.
Обновлено в 19:43
Экономика
АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц обанкротившегося Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Обновлено в 18:50
Финансы
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Экономика
Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро
Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:48
Экономика
Венчурный рынок готовят к ускорению
В РФ используется 80% применяемых в мире инструментов поддержки венчурного рынка, однако сохраняется дисбаланс по доле вложений в IT по сравнению с реальным сектором, нехватка фондов поздних стадий и рынков сбыта, отметил замглавы РВК Алексей Басов на презентации стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций до 2030 года.
Обновлено в 17:27
Экономика
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.
Обновлено в 17:27
Экономика
Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей
Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 05:01
Энергетика
Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа
"Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.
Обновлено в 01:54
Экономика
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
Обновлено в 17:45
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Экономика
Продюсер «Дома-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube
Бизнесмен Александр Карманов, являющийся продюсером шоу «Дом-2», купит около 66% видеоплатформы «Руформ».
Обновлено в 13:42