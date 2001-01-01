Экономика
Фондовые индексы США обновили минимумы года. Вслед за акциями рухнули и цены на нефть, вплотную приблизившись к минимумам октября 2017 г. Очередной обвал на бирже в Нью-Йорке начался практически сразу после открытия.
Вести.Финанс17 декабря в 22:18
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Экономика
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке.
Обновлено в 02:24
Финансы
Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга
В предыдущий раз Минфин не размещал ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ в начале октября, когда вернулся на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.
Обновлено в 07:18
Энергетика
Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56
Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Нацбанк Украины ликвидирует «дочку» ВТБ
К ликвидации украинской «дочки» российского ВТБ фонд приступил в среду. В конце ноября НБУ признал «ВТБ банк» неплатежеспособным.
Обновлено в 03:41
Экономика
Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков
Депутаты Госдумы РФ в среду 19 декабря в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве.
Обновлено в 07:06
Экономика
СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»
Обновлено в 04:13
Экономика
Италия достигла «бюджетного компромисса» с ЕС: санкций не будет
Компромисс между правительством Италии и Еврокомиссией в отношении бюджета страны на 2019 год достигнут, санкций против Италии вводиться не будет, заявили представители правительства и комиссии в среду, 19 декабря, передает информагентство Ansa.
Обновлено в 07:39
Экономика
НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн
Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн).
Обновлено в 07:45
Экономика
Госдума приняла закон о системе мониторинга маркированных товаров
Закон, направленный на создание информационной системы мониторинга подлежащих маркировке товаров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
Обновлено в 05:11
Экономика
Госдума обозначила «потолок» по ставкам микрокредитов
Новые правила микрокредитования вступят в силу с 2020 года, но они не коснуться небольших (менее 10 тыс. рублей) кредитов без обеспечения сроком менее 15 дней.
Обновлено в 04:40
Экономика
Россияне при продаже жилья меняют цену на 600 тыс. рублей
Почти половина (49%) россиян, разместивших объявления о продаже своей недвижимости, в процессе поиска покупателя снижают или повышают цену в среднем на 600 тыс. руб. В Москве доля таких продавцов еще выше — 58%.
Обновлено в 07:36
Экономика
Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году
Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 03:51
Экономика
Программа внешних займов «Газпрома» на 2018 год увеличена до €6,5 млрд
Программа внешних займов ПАО «Газпром» на 2018 год увеличена на 2,5 миллиарда евро. Такое решение принял совет директоров компании.
Обновлено в 03:30