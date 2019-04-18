Энергетика
Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на КамчаткеRT на русском 10:53
Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
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