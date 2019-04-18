Энергетика

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на КамчаткеRT на русском 10:53

Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
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Total входит в проект НОВАТЭКа в Мурманске

Северпост14:30

Total купит по 10% в СПГ-терминалах НОВАТЭКА на Камчатке и в Мурманске

РБК13:30

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке

RT на русском10:53

Total займется перевалкой СПГ в России

Коммерсантъ11:56

Total решила инвестировать в постройку СПГ-терминалов в двух регионах России

Взгляд.ру10:53

Total планирует приобрести 10% в СПГ-терминалах «Новатэка» в Мурманске и на Камчатке

ПРАЙМ14:12

Total намерен купить по 10% в двух СПГ-терминалах «Новатэка»

Инфорос11:01
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