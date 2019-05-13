Экономика

Toshiba Corporation отчиталась о росте годовой прибыли на 26%Коммерсантъ 05:24

Чистая прибыль взлетела на 26% и составила 1,01 трлн ($9,2 млрд). Значительную часть роста этого показателя обеспечила плановая продажа подразделения по производству устройств хранения памяти Toshiba Memory Corporation. Операционная прибыль за год упала на 58,9% и составила $322 млн.
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Чистая прибыль Toshiba выросла за фингод до рекорда

Росбалт06:46

Toshiba увеличила чистую прибыль по итогам прошедшего фингода на четверть

Финмаркет05:47

Toshiba Corporation отчиталась о росте годовой прибыли на 26%

Коммерсантъ05:24

Чистая прибыль Toshiba за год выросла на 7%

Вести.Финанс05:19

Чистая прибыль Toshiba за 2018-2019 фингод выросла на 7%

ПРАЙМ02:17

Toshiba сообщила об увеличении чистой прибыли

Android-robot.com04:29
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Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Здоровье

Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году

«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Гаджеты

В Сети опубликовали рекламные плакаты смартфона Honor 20

Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Общество

Жившая в квартире с сотней крыс девочка переехала в соцгостиницу

Подразделение по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поставило на профилактический учёт семью восьмилетней девочки, которой пришлось жить в квартире с сотней декоративных крыс.
Обновлено в 05:28
Политика

В КПРФ предложили установить новый День воинской славы

Перечень дней воинской славы в России предложили дополнить Днём победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 05:41
Авто

BMW превратила i8 Roadster в машину безопасности для Formula E

Построенный на базе стандартного BMW i8 Roadster, представленного в ноябре 2017 года, вариант для гонок отличается уменьшенным по высоте лобовым стеклом, пониженным на 15 мм центром тяжести, карбон-керамическими тормозами, сертифицированной Международной автофедерацией FIA дугой безопасности, а также новым передним сплиттером и массивным задним антикрылом.
Обновлено в 06:21
Происшествия

СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Спорт

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Обновлено в 05:13
Технологии

Новосибирские студенты создали бюджетную систему распознавания лиц

Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют

Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
Обновлено в 04:26
Экономика

Челябинские металлурги требуют повышения зарплаты

Работники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) собрали больше двух тысяч подписей под обращением с требованием повысить оплату труда, сообщили в пресс-службе Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
Обновлено в 05:33
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
Обновлено в 06:16
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Краснодара

Обновлено в 05:35
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

На юге Красноярского края пьяный отец до смерти забил 8-месячную дочь

По предварительной версии следствия, 3 мая 28-летний житель села Знаменка остался один с 8-месячной дочкой.
Обновлено в 03:48
Экономика

«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%

Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".
Обновлено в 05:35
Политика

Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество

В Хамовниках отреставрируют конструктивистскую поликлинику

В районе Хамовники отреставрируют конструктивистскую поликлинику 1920-х годов, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 04:46
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
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Toshiba
Японская компания
Крупная транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Токио, Япония. Диверсифицированный портфель продуктов компании включает оборудование и системы в области ИТ и коммуникаций, электронные компоненты и материалы, электроэнергетические системы, системы промышленной и социальной инфраструктуры, потребительскую электронику, бытовую технику, офисные решения, продукты в области освещения и логистические сервисы. В 2016 году компания заняла 169-е место в рейтинге Fortune Global 500.
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