Экономика
Toshiba Corporation отчиталась о росте годовой прибыли на 26%Коммерсантъ 05:24
Чистая прибыль взлетела на 26% и составила 1,01 трлн ($9,2 млрд). Значительную часть роста этого показателя обеспечила плановая продажа подразделения по производству устройств хранения памяти Toshiba Memory Corporation. Операционная прибыль за год упала на 58,9% и составила $322 млн.
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Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году
«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
В Сети опубликовали рекламные плакаты смартфона Honor 20
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Общество
Жившая в квартире с сотней крыс девочка переехала в соцгостиницу
Подразделение по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поставило на профилактический учёт семью восьмилетней девочки, которой пришлось жить в квартире с сотней декоративных крыс.
Обновлено в 05:28
Политика
В КПРФ предложили установить новый День воинской славы
Перечень дней воинской славы в России предложили дополнить Днём победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 05:41
Авто
BMW превратила i8 Roadster в машину безопасности для Formula E
Построенный на базе стандартного BMW i8 Roadster, представленного в ноябре 2017 года, вариант для гонок отличается уменьшенным по высоте лобовым стеклом, пониженным на 15 мм центром тяжести, карбон-керамическими тормозами, сертифицированной Международной автофедерацией FIA дугой безопасности, а также новым передним сплиттером и массивным задним антикрылом.
Обновлено в 06:21
Происшествия
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют
Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
Обновлено в 04:26
Экономика
Челябинские металлурги требуют повышения зарплаты
Работники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) собрали больше двух тысяч подписей под обращением с требованием повысить оплату труда, сообщили в пресс-службе Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
Обновлено в 05:33
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
Обновлено в 06:16
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Краснодара
Обновлено в 05:35
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
На юге Красноярского края пьяный отец до смерти забил 8-месячную дочь
По предварительной версии следствия, 3 мая 28-летний житель села Знаменка остался один с 8-месячной дочкой.
Обновлено в 03:48
Экономика
«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%
Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".
Обновлено в 05:35
Политика
Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество
В Хамовниках отреставрируют конструктивистскую поликлинику
В районе Хамовники отреставрируют конструктивистскую поликлинику 1920-х годов, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 04:46
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10