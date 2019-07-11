Политика
Торубаров уволен с поста главы МВД КрымаИА Крыминформ вчера в 10:53
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Торубарова начальником МВД по Крыму 28 августа прошлого года. На этой должности он сменил Сергея Абисова, который был уволен указом президента 4 июня 2018 года. Торубаров служил в органах внутренних дел с 1976 года.
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Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Хоккей
Хара стал самым возрастным игроком НХЛ
Защитник «Бостона» Здено Хара стал самым возрастным игроком НХЛ.
Обновлено вчера в 22:57
Кино
Минкультуры может поддержать съемки фильмов Крыжовникова и Дружининой
Министерство культуры выступило с предложением финансировать картину Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой «Три минуты молчания» о моряках, фильм Светланы Дружининой «Гардемарины V», ленту «Дорога» режиссера Жоры Крыжовникова.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик
По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Аналитики назвали самые популярные персональные компьютеры в мире
Аналитическая компания Gartner рассказала о ситуации на рынке персональных компьютеров во втором квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.
Обновлено в 00:00
Политика
В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти
По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара
Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
У депутата с заработком в 3 копейки нашли скрытые доходы
Обновлено вчера в 03:56
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп
Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы
В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Мэр Екатеринбурга: опрос о площадке для возведения храма надо провести
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Политика
Список потенциально опасных пород собак могут расширить
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter сообщил, что результатом переговоров с представителями оппозиции республики на Барбадосе стало достижение соглашения о постоянном диалоге.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера
Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено 10 июля в 12:38