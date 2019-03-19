Футбол
Торты на день рождения: Александр Кокорин отметил в СИЗО 28-летиеВести.Ru 11:40
Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, отпраздновал 28-й день рождения. Родители игрока и его адвокат Андрей Ромашов навестили его, угостив чаем и пирожными.
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Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru вчера в 23:02
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