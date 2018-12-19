Футбол
Бывшие игроки мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес и Давид Вилья вместе побывали на новой арене "матрасников" - "Ванда Метрополитано". Сейчас 34-летний Торрес защищает цвета японского клуба "Саган Тосу". 37-летний Вилья выступает за американскую команду "Нью-Йорк Сити".
Евро-футбол.ру10:43
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Футбол
Виталий Мутко покидает пост президента РФС
Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Реал» объявил стартовый состав на матч клубного ЧМ с «Касима Антлерс»
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и японского «Касима Антлерс» на полуфинальный матч клубного чемпионата мира 2018 года, который пройдёт сегодня, 19 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед».
Обновлено в 10:27
Футбол
«Барселона» в январе подпишет защитника «Валенсии»
Ранее руководство клуба намеревалось приобрести защитника "Аякса" Матейса де Лигта, однако в процессе переговоров стало понятно, что подписать голландца в январе будет невозможно.
Обновлено в 09:44
Футбол
Моуринью выступил с заявлением после увольнения из «Манчестер Юнайтед»
Португальский тренер Жозе Моуринью выступил с заявлением после увольнения из "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:50
Футбол
ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева
Пресс-служба ЦСКА после назначения Уле Гуннара Сульшера в "МЮ" вспомнила о разговоре с норвежским специалистом, который состоялся в январе 2018 года.
Обновлено в 09:38
Футбол
Де Брюйне сравнили с Кевином из фильма «Один дома»
Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний бельгиец провел 7 матчей за «Ман Сити», отличился одним голом и отдал одну голевую передачу.
Обновлено в 12:26
Футбол
Филипе Луис решил не продлевать контракт с «Атлетико»
Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис не станет продлевать соглашение с командой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Marca.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Реал» намерен вернуть Жозе Моуринью
По данным издания El Pais, мадридский "Реал" намерен вернуть Жозе Моуринью, который работал с командой с 2010 по 2013 год.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»
Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г. 45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
Обновлено в 05:07
Футбол
«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»
Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Аргентине футболист избил судью за красную карточку
Обновлено в 11:30
Футбол
«Фрозиноне» назначил нового главного тренера
Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
Обновлено в 06:17
Футбол
Евгений Калешин станет главным тренером «Балтики»
Новым главным тренером калининградской «Балтики» станет Евгений Калешин.
Обновлено в 04:46
Футбол
Ильзат Ахметов: «Поединок с „Реалом“ запомнится на всю жизнь»
Еще были хорошие игры с "Зенитом", "Ромой", "Уралом", но "Реал" стоит особняком.
Обновлено в 10:51
Футбол
Де Росси: «Роме» необходимо сменить курс во второй половине сезона
Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси выразил мнение, что команде необходимо изменить курс в оставшейся части сезона, чтобы добраться до вершины турнирной таблицы чемпионата Италии.
Обновлено в 12:09