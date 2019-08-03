Защитник «Сиэтла» Роман Торрес получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба МЛС, 33-летний капитан сборной Панамы пропустит десять матчей за употребление улучшающих спортивный результат веществ.

Торрес дисквалифицирован на десять матчей МЛС за допинг

Происшествия Под полом московского ресторана нашли труп Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Происшествия В Москве задержана Любовь Соболь Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.

Авто Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Футбол Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.

Происшествия Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Общество Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.

Футбол «Ювентус» отклонил предложение «Арсенала» по аренде Ругани Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Арсенала», пытавшегося арендовать защитника сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.

Политика Команда Зеленского написала заявления об увольнении У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Общество Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.

Экономика Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.

Общество Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.

Футбол Орлов рассказал, почему Заболотный отказался переходить в «Сочи» Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи», так как в руководстве дебютанта РПЛ работают люди, с которыми футболист знаком по «Тосно».

Происшествия В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.

Общество Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.