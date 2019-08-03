Футбол
Торрес дисквалифицирован на десять матчей МЛС за допингМатч ТВ 06:57
Защитник «Сиэтла» Роман Торрес получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба МЛС, 33-летний капитан сборной Панамы пропустит десять матчей за употребление улучшающих спортивный результат веществ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Авто
Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик
Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля
Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Общество
Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией
Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Ювентус» отклонил предложение «Арсенала» по аренде Ругани
Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Арсенала», пытавшегося арендовать защитника сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.
Обновлено в 03:41
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Общество
Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено вчера в 00:44
Общество
Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр
Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.
Обновлено в 04:46
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный отказался переходить в «Сочи»
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи», так как в руководстве дебютанта РПЛ работают люди, с которыми футболист знаком по «Тосно».
Обновлено в 06:16
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Автоспорт
Третья практика перед Гран-при Венгрии стартовала на 10 минут позже из-за инцидента в гонке «Формулы-2»
Инцидент привел к тому, что третья практика «Формулы-1» стартовала с десятиминутным опозданием из-за разлитого масла.
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Ноутбук Samsung Galaxy Book S появился на официальных изображениях
В Твиттере появились пресс-изображения нового ноутбука Samsung – Galaxy Book S. Предположительно, лэптоп будет построен на базе SoC Qualcomm Snapdragon 855.
Обновлено в 05:31