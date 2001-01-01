Футбол

«Торпедо» заявило главным тренером Савичева, «Енисей» — ТреневаМатч ТВ 03:07

Как и предполагал «Матч ТВ», московское «Торпедо» внесло в официальную заявку на сезон в ФНЛ главным тренером Николая Савичева, красноярский «Енисей» — Виктора Тренева.
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«Торпедо» не заявило Игнашевича главным тренером на сезон ФНЛ-2019/20

ProstoProSport06:24

«Торпедо» заявило главным тренером Савичева, «Енисей» — Тренева

Матч ТВ03:07

«Торпедо» заявило главным тренером Савичева, «Енисей» — Тренева

Sportbox.RU03:07
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Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

Обновлено вчера в 06:57
Футбол

Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибун

Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

США оправдали наращивание Россией войск на украинской границе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации.
Обновлено в 06:19
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено 05 июля в 02:30
Экономика

Афипский НПЗ оценили в один рубль

Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Политика

В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Политика

Путин поздравил строителей БАМа

Обновлено в 06:45
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

Бразильский музыкант, основоположник музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту скончался в Бразилии.
Обновлено в 04:04
Кино

СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Обновлено в 05:42
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека

Обновлено в 01:46
Музыка

Воронцевич открыл бутылку броском мяча. Сможете повторить?

Обновлено в 04:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:15
Футбол

Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи

Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
Обновлено в 06:36
Экономика

В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено вчера в 09:16
Авто

Обнажёнка: суперкары, которых решили не красить (и правильно сделали)

Koenigsegg Naked Carbon Шведы из Koenigsegg подошли к раздеванию своего суперкара по-скандинавски хладнокровно и прямолинейно: карбоновые кузовные панели на гиперкаре Regera в буквальном смысле голые — их даже лаком решили не покрывать.
Обновлено в 04:18
Политика

Берлускони уточнил, за что его ценит Путин

По словам Берлускони, Путин знает об его усилиях и ценит их.
Обновлено в 05:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Происшествия

Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370

Всего Термини приводит четыре версии гибели MH370: его захватил член экипажа, пассажир, спрятавшийся на борту заранее злоумышленник или кто-то, на земле испортивший систему управления «Боинга».
Обновлено в 05:23
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Путешествия

Турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга на полмиллиона рублей

Заплутавшим туристам из Петербурга пришлось заплатить 500 тысяч рублей турецким пограничникам, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Спорт

Россияне стали абсолютными чемпионами на Global Management Challenge

Обновлено в 05:20
Футбол

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси

Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
Обновлено вчера в 17:13
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
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