Футбол

«Торпедо» заявило главным тренером Савичева, «Енисей» — ТреневаМатч ТВ 03:07

Как и предполагал «Матч ТВ», московское «Торпедо» внесло в официальную заявку на сезон в ФНЛ главным тренером Николая Савичева, красноярский «Енисей» — Виктора Тренева.
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«Торпедо» заявило главным тренером Савичева, «Енисей» — Тренева

Матч ТВ03:07

«Торпедо» заявило главным тренером Савичева, «Енисей» — Тренева

Sportbox.RU03:07
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Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
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Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
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В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

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Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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Советский и российский футболист, российский футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника.
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