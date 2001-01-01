Футбол
«Торпедо» заявило главным тренером Савичева, «Енисей» — ТреневаМатч ТВ 03:07
Как и предполагал «Матч ТВ», московское «Торпедо» внесло в официальную заявку на сезон в ФНЛ главным тренером Николая Савичева, красноярский «Енисей» — Виктора Тренева.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.
Обновлено в 03:42
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
NetEase (Китай): 10 блюд, которые нужно обязательно попробовать, если едешь в Россию (NetEase)
Если собираетесь поехать в Россию, то ни в коем случае нельзя обойти стороной местную кухню.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва бензовоза в Свердловской области
В сети появилось видео с места крупной аварии с участием бензовоза «Урал» в Свердловской области.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич
Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Автоспорт
Максимов стал вторым на первом этапе ралли «Шелковый путь»
Обновлено в 01:02
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено вчера в 02:02
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.
Обновлено 05 июля в 06:55
Происшествия
В жилом доме в центре Петербурга взорвался газ
Обновлено в 03:19
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Шоу-бизнес
Дана Борисова сделала пластику век
Популярная российская телеведущая Дана Борисова сделала себе пластику век.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Минобороны Украины обсудит с Канадой сотрудничество в оборонной сфере
Министр обороны Украины Степан Полторак обсудит с канадскими коллегами конкретные вопросы сотрудничества в оборонной сфере, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:37
Наука
Космос не повлиял на смертность космонавтов
Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено 04 июля в 12:37
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено 05 июля в 15:55