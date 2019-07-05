Футбол

«Торпедо» взяло в аренду защитника «Ахмата»Soccer.ru 05:02

Состав "Торпедо" пополнил защитник "Ахмата" Павел Калошин. Московский клуб арендовал 21-летнего футболиста на один сезон.
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Подробнее о событии

«Ахмат» подписал контракт с бывшим игроком «Анжи»

Спорт-Экспресс05:30

Павел Калошин: «Торпедо» – шанс окрепнуть и более сильным вернуться в премьер-лигу

Советский спорт05:55

«Ахмат» подписал Калошина и отдал в аренду в «Торпедо»

Sports.ru06:39

«Ахмат» подписал экс-игрока «Анжи» Калошина и отдал его в аренду «Торпедо»

Sport24.ru06:30

«Торпедо» арендовало защитника «Ахмата»

Чемпионат04:24

«Торпедо» арендовало защитника «Ахмата»

Sportbox.RU03:50

«Торпедо» арендовало защитника «Ахмата»

Матч ТВ03:50
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Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский заговорил по-русски в Донбассе

Обновлено в 09:50
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Хоккей

Сформирован тренерский штаб «Витязя»

Руководство ХК «Витязь» объявило весь тренерский штаб, который будет готовить команду к сезону-2019/20.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:46
Космос

Сегодня утром взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено в 03:27
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.
Обновлено в 01:16
Авто

Продажи обновлённого Skoda Superb начнутся в России в сентябре

В дилерских центрах компании обновленная версия появится до конца сентября.
Обновлено в 05:59
Транспорт

Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) состоится в ноябре 2019 года.
Обновлено в 09:00
Транспорт

Трассу «Москва — Санкт-Петербург» откроют в октябре

Трассу М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Космос

LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Общество

Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Политика

Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты

Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
Обновлено в 08:26
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Происшествия

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.
Обновлено в 06:36
Общество

«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны

Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Общество

Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Тилль Линдеманн вслед за Светланой Лободой оказался в Киеве

Поклонники Светланы уже давно обсуждают возможный роман и даже тайный брак Лободы и Линдеманна и называют его отцом младшей дочери певицы.
Обновлено в 09:31
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляже

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2В поступит в войска в 2021 году

Первый образец последней модификации российского транспортного вертолёта Ми-26Т2В поступит в распоряжение Минобороны РФ в 2021 году.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Авто

В РФ стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace

Российские офисы компании Toyota начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 08:25
Авто

Завод HAVAL в Тульской области показал производство

5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек

ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено в 10:40
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