Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛТАСС 14:55

Факел — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
81′
Иван Сергеев
Московское "Торпедо" со счетом 1:0 обыграло воронежский "Факел" в гостевом матче первого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Единственный мяч забил Иван Сергеев (81-я минута). Для Сергея Игнашевича этот матч стал первой официальной встречей в статусе главного тренера столичной команды.
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