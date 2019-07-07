Московское "Торпедо" со счетом 1:0 обыграло воронежский "Факел" в гостевом матче первого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Единственный мяч забил Иван Сергеев (81-я минута). Для Сергея Игнашевича этот матч стал первой официальной встречей в статусе главного тренера столичной команды.

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Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Армия и оружие Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга» Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

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Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.

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Шоу-бизнес 45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.

Политика ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.

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Футбол Серхио Рамос открыл бутылку языком. Видео 33-летний испанец сделал это с помощью языка. Футболист опубликовал видео в своем Instagram.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.