Футбол
«Торпедо» выиграло первый матч под руководством ИгнашевичаРБК 14:20
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
|81′
Иван Сергеев
«Торпедо» сумело добиться победы в первом официальном матче под руководством Сергея Игнашевича. Бывший защитник сборной России возглавил команду в межсезонье, сменив на посту главного тренера Игоря Колыванова.
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