Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом". Основанный в 1857 году "Шеффилд" выступает в восьмом по силе дивизионе Англии. В следующем году "Торпедо" отметит 95-летие со дня основания.

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

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