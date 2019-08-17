Футбол
«Торпедо» вернуло себе лидерство в ФНЛВести.Ru вчера в 13:35
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
|15′
Денис Формин
Иван Сергеев
|44′
Артур Галоян
|48′
Иван Сергеев
|61′
|89′
Aleksei Goryushkin
Под занавес встречи "текстильщик" Алексей Горюшкин забил ответный мяч и установил окончательный результат – 3:1 в пользу "Торпедо". Таким образом, "автозаводцы" набрали 22 очка и вернули себе лидерство в ФНЛ – втором по силе дивизионе российского футбола.
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