Футбол

«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче ФНЛРИА Новости вчера в 14:17

Торпедо (Москва) — Мордовия
2 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
20′
Иван Сергеев
24′
34′
Данила Буранов
82′
Владислав Адаев
Московское "Торпедо" дома сыграло вничью с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:2.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Торпедо» упустило победу над «Мордовией», «Химки» разгромили «Енисей»

Sportbox.RUвчера в 13:59

«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче ФНЛ

РИА Новостивчера в 14:17

«Торпедо» вернулось домой и упустило победу

Спорт-Экспрессвчера в 14:15

«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче Олимп-ФНЛ

ТАССвчера в 14:04

«Торпедо сыграло вничью с «Мордовией», Сергеев оформил дубль

Sport24.ruвчера в 14:02

«Торпедо» упустило победу над «Мордовией», «Химки» разгромили «Енисей»

Матч ТВвчера в 13:59

«Торпедо» упустило победу в матче с «Мордовией»

Советский спортвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Оставшихся в лагере «Холдоми» детей вывезут 25 июля

Обновлено вчера в 23:28
Политика

Трамп наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на резолюции Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

Обновлено вчера в 11:03
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Технологии

Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра

Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Игры

Вышла демоверсия Catherine: Full Body

Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие

СКР возбудил более 300 уголовных дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

Следователи зафиксировали 380 преступных эпизодов Следственный комитет РФ за пять лет возбудил более 300 уголовных дел по преступлениям ВСУ против мирного населения в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:37
Наука

У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге

У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено вчера в 09:32
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество

Новый температурный рекорд побит в Германии

«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Общество

Покупателей научат выявлять контрафактный алкоголь в России

В целях препятствования развитию теневого рынка алкоголя в России планируется создать инструкцию, руководствуясь которой граждане смогут проверить акцизную марку, фирменную тару и этикетку напитка.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Мальчика, спасавшего детей в «Холдоми», представят к госнаграде

10-летнего мальчика, который спасал детей во время пожара в лагере "Холдоми", представят к госнаграде.
Обновлено в 01:29
Политика

Путин призвал глав регионов лично ликвидировать последствия ЧС

Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке

Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено вчера в 08:40
Наука

Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника

Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 00:52
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Финансы

Российские банки резко увеличили запасы валюты

По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 12:07
Общество

В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле

Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес

Жена Игоря Крутого показала идеальную фигуру в купальнике

Жена Игоря Крутого Ольга показала подписчикам идеальную фигуру в красивом купальнике.
Обновлено в 00:39
Общество

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев

Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Пьяному водителю скорой помощи предъявили обвинение

Обновлено в 00:44
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено вчера в 02:19
ещё по теме
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное