Московское "Торпедо" дома сыграло вничью с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:2.

«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче ФНЛ

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