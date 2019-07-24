Московское "Торпедо" дома сыграло вничью со счетом 2:2 с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), впервые в сезоне потеряв очки. Дублем отметился нападающий московской команды Иван Сергеев (20-я и 24-я минуты).

«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче Олимп-ФНЛ

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