Футбол
«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче Олимп-ФНЛТАСС вчера в 14:04
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
|13′
Виктор Сергеев
Сергей Божин
|14′
Иван Сергеев
|20′
Иван Сергеев
|24′
|34′
Данила Буранов
Oleg Kalugin
|41′
Артур Галоян
|48′
Oleg Kalugin
Андрей Лях
|54′
|56′
Евгений Ятченко
|64′
Александр Джумаев
Andrei Shustov
Артур Галоян
Evgeni Tatarinov
|67′
|67′
Виктор Сергеев
Антон Орлов
Константин Кертанов
Игорь Лебеденко
|72′
Андрей Лях
|74′
|82′
Владислав Адаев
|87′
Филипп Дворецков
Руслан Навлетов
Руслан Магаль
Artem Samsonov
|90′+1′
Московское "Торпедо" дома сыграло вничью со счетом 2:2 с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), впервые в сезоне потеряв очки. Дублем отметился нападающий московской команды Иван Сергеев (20-я и 24-я минуты).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Футбол
Алексей Сутормин: «В матче против „Оренбурга“ буду отдавать все свои силы»
Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Обновлено в 04:34
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»
Обновлено в 04:20
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:12
Теннис
Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.
Обновлено в 04:00
Политика
В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Красноярец расчленил тело матери и хранил его в морозильной камере
Ранее судимый 51-летний житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве супруги и матери.
Обновлено в 04:16
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Игры
Студия Defiant Development закрывается
Обновлено вчера в 04:22
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Общество
Установлен новый мировой рекорд, певица из Уэльса взяла самую низкую ноту
Специалисты зафиксировали, что валлийская певица Лена Лихи взяла самую низкую ноту среди женщин, сообщает UPI.
Обновлено в 04:31
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено вчера в 13:49
Авто
«Автотор» построит в России новый автомобильный завод
«Автотор» планирует построить в Калининградской области еще одно предприятие мощностью 50 тыс. автомобилей в год, которое откроется в 2020 году.
Обновлено в 02:21
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Кино
Вин Дизель показал завершенный сценарий для нового «Риддика»
Обновлено в 03:57
Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Эксперты говорят, что радикально измененное меню "Пуск" может так и не выбраться за пределы внутреннего тестирования, то есть, в итоге Microsoft может отказаться от смены дизайна ключевого элемента интерфейса Windows 10.
Обновлено в 04:18
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Технологии
Технический директор и соучредитель Tesla уходит в отставку
Технический директор Джеффри Брайан (Джей Би) Штробель (JB Straubel) считается одним из создателей «аккумуляторной технологии» Tesla.
Обновлено в 03:48
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Происшествия
КНДР задержала российское судно с моряками
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.
Обновлено в 02:45