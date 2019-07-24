Футбол
«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче Олимп-ФНЛТАСС 14:04
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
|20′
Иван Сергеев
|24′
|34′
Данила Буранов
|82′
Владислав Адаев
Московское "Торпедо" дома сыграло вничью со счетом 2:2 с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), впервые в сезоне потеряв очки. Дублем отметился нападающий московской команды Иван Сергеев (20-я и 24-я минуты).
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