Футбол
«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче ФНЛРИА Новости 14:17
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
|20′
Иван Сергеев
|24′
|34′
Данила Буранов
|82′
Владислав Адаев
Московское "Торпедо" дома сыграло вничью с саранской "Мордовией" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:2.
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