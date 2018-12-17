"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

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