Футбол

«Торпедо» стало лидером ФНЛ, «Ротор» проиграл «Шиннику»LiveSport.ru 13:11

В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» занимает первое место (22 очка), а «Текстильщик» — 17-е (8 очков). В параллельном матче "Ротор" у себя дома потерпел поражение от "Шинника" — 2:3. У хозяев точные удары нанесли Мухаммад Султонов на 11-й минуте и Максим Ненахов на 54-й минуте.
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