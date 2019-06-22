Футбол
«Торпедо» разгромило старейший клуб мираРИА Новости 13:06
Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд". Встреча состоялась в субботу на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
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Евгений Савин – о матче за «Шеффилд»: Приехала любительская команда и собрала столько народу
Спорт день за днем14:41
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