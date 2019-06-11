Футбол
«Торпедо» подписало Рязанцева и ЛебеденкоSports.ru 15:24
Еще одним новичком команды стал полузащитник Игорь Лебеденко. 36-летний россиянин подписал контракт, рассчитанный на один сезон. В прошедшем сезоне Лебеденко выступал в Олимп-ФНЛ за «Факел», провел 33 матча и забил 14 голов.
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Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
Пресс-конференция Черчесова. О победе над Кипром, Дзюбе и «Нижнем Новгороде»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции после матча отборочного этапа Евро-2020 против Кипра (1:0).
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Общество
В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»
В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено в 11:59
Общество
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Спорт
1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Культура
Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных
Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.
Обновлено в 19:53
Общество
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Обновлено в 08:45
Общество
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
За первый квартал 2019 года реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%. В годовом выражении рост показателя замедлился.
Обновлено вчера в 06:01
Кино
Названы даты вручения трех предстоящих «Оскаров»
В Американской академии киноискусств определились с датами церемоний вручения премии «Оскар» на ближайшие три года.
Обновлено в 13:16
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью
В подмосковных Котельниках во временную семью передали двоих годовалых малышей, которых мать оставила в хостеле, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 17:47
Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
Родители узнали об этом, когда по ошибке приобрели капсулы с кофе без кофеина, и состояние мальчика ухудшилось.
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Huawei планирует заменить Android на российскую ОС «Аврора»
Попавшая под американские санкции крупнейшая китайская телекоммуникационная компания Huawei рассматривает возможность замены на своих гаджетах операционной системы Android на российскую ОС "Аврора", разрабатываемую с участием Ростелекома на базе Sailfish.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Эксперты назвали регионы РФ, где лучше не покупать подержанные авто
Недалеко «ушла» Москва, где средний возраст подержанных авто составил 9,3 года.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13