Московское "Торпедо" одержало победу над волгоградским "Ротором" в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо". Голы забили Игорь Лебеденко (4-я минута) и Александр Рязанцев (90+).

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