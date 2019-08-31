Футбол
РИА Новости«Торпедо» победило «Ротор» в матче ФНЛ, игру посетили 36 219 зрителей
ФНЛ, вчера
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
|5′
Игорь Лебеденко
|90′+4′
Александр Рязанцев
Московское "Торпедо" одержало победу над волгоградским "Ротором" в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо". Голы забили Игорь Лебеденко (4-я минута) и Александр Рязанцев (90+).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ротор» и «Торпедо» собрали 36 тысяч зрителей, Талалаев побил рекорд Аленичева
Спорт-Экспрессвчера в 16:45
«Ротор» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч ФНЛ 31 августа 2019 года
LiveSport.ru30 августа в 07:58
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Дождь 30 августа в 13:54
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Футбол
«Дижон» не смог опередить «Монако», проиграв третий матч подряд
Французский «Дижон» потерпел третье поражение подряд на старте лиги 1. Команда из столицы Бургундии проиграла «Анже», пропустив два безответных мяча.
Матч ТВ вчера в 16:04
Хоккей
Двенадцатый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и «Авангардом»
В стартовом матче сезона принимают участие победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина, но так как ЦСКА в прошлом сезоне стал первой в истории командой, ставшей чемпионом и "регулярки", и плей-офф, армейцы в дебютной игре нового сезона встретятся с финалистом Кубка Гагарина - "Авангардом".
ТАСС вчера в 17:11
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Театры
Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Футбол
«Урал» победил «Краснодар» в молодежном первенстве
Урал с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Краснодар 11-й с десятью очками.
Советский спорт 03:02
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Общество
Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года
В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан.
ФАН 00:00
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Газета.Ru 29 августа в 20:16
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Футбол
«Зенит» сообщил о переходе Осорио
Metaratings вчера в 13:31
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге
В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.
Коммерсантъ 02:07
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга
Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма вчера в 06:00
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Гаджеты
В Сети появились новые характеристики iPhone 2019
Самой компактной моделью станет iPhone 11 Pro, которая получит экран диагональю 5,8 дюйма.
UfacityNews.ru 02:11
Футбол
Селюк объяснил, почему не состоялся трансфер Аршавина в «Барселону»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк назвал причину, по которой не состоялся трансфер Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».
Матч ТВ вчера в 15:48
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей
НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Наука
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Шведские ученые провели исследование и выяснили, что у женщин эпизодическая память развита больше, чем у мужчин.
ТК Звезда 00:31
Общество
Министр просвещения Васильева поздравила учащихся с Днем знаний
Аргументы и Факты 02:40
Политика
У президента ФРГ снова возникли проблемы с самолетом
Проблемы с самолетами возникали также у канцлера Германии Ангелы Меркель, лайнер которой в ноябре прошлого года испытал проблемы уже в полете и вынужден был вернуться.
Взгляд.ру 02:55
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ потерял 2 очка. Это наша вина»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в 4-м туре АПЛ.
Sports.ru вчера в 12:42
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05