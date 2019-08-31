Футбол
РИА Новости«Торпедо» победило «Ротор» в матче ФНЛ, игру посетили 36 219 зрителей
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
|5′
Игорь Лебеденко
|90′+4′
Александр Рязанцев
Московское "Торпедо" одержало победу над волгоградским "Ротором" в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо". Голы забили Игорь Лебеденко (4-я минута) и Александр Рязанцев (90+).
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«Ротор» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч ФНЛ 31 августа 2019 года
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