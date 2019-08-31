Футбол

Волгоградская правдаВолгоградская правдаРотор — Торпедо (Москва) 0:2

Ротор — Торпедо (Москва)
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
5′
Игорь Лебеденко
90′+4′
Александр Рязанцев
Лидеру ФНЛ удалось забить быстрый гол в игре с волгоградской командой. Уже на 5-й минуте отличился 36-летний нападающий Игорь Лебеденко. «Торпедо» с первых минут завладело инициативой и контролем мяча.
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