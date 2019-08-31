Футбол
Волгоградская правдаРотор — Торпедо (Москва) 0:2
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
|5′
Игорь Лебеденко
|90′+4′
Александр Рязанцев
Лидеру ФНЛ удалось забить быстрый гол в игре с волгоградской командой. Уже на 5-й минуте отличился 36-летний нападающий Игорь Лебеденко. «Торпедо» с первых минут завладело инициативой и контролем мяча.
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«Ротор» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч ФНЛ 31 августа 2019 года
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