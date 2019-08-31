Футбол
Матч ТВ«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»
Победу московской команде принесли точные удары Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:13, Вашингтон
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Происшествия
Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду
RT на русском 09:32
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Футбол
Седрик Гогуа: «Переход в ЦСКА – это как заново родиться в футболе!»
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа поделился впечатлениями от перехода в московскую команду.
Sports.ru 15:22
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Единоборства
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Футбол
Дортмундская «Боруссия» неожиданно проиграла «Униону»
ProstoProSport 14:29
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском 13:08
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
RT на русском 07:41
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru 14:48
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Хоккей
Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
Хоккеисты ярославского "Локо" победили сборную лиги провинции Альберта (AJHL) в финале Кубка мира среди молодежных команд в Сочи.
РИА Новости 14:54
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily 09:17
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Политика
Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата передали Любляне
Московский Комсомолец 06:10
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.
Известия 14:10
Игры
Магазин Epic Games прекращает публиковать информацию о сроках появления новых возможностей
До изменения информация не отображала реального положения дел и зачастую у создателей не получалось укладываться в срок.
Городской портал Новый Нижний 12:20
Гаджеты
Apple выпустит специальную метку для поиска вещей
Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.
Ferra 14:01
Политика
Офис Зеленского останется на старом месте
Администрация президента Украины Владимира Зеленского останется на улице Банковой в Киеве, так как более подходящего места найти не удалось, заявил её глава Андрей Богдан.
News.ru 14:51
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК 13:11
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53