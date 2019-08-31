Победу московской команде принесли точные удары Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Единоборства Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Кино Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800 Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Происшествия В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.

Общество Уровень Амура в Комсомольске поднялся на 12 см и превысил 7 метров За сутки река у города набрала ещё 12 см и составила 708 см. Сильное влияние на подъём уровня Амура оказывают частые и сильные дожди.

Авто Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Происшествия Тела погибших в крушении вертолета подняли со дна Клязьмы Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС Московской области.

Футбол Клопп прокомментировал поведение Мане Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Общество Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Происшествия В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57 Турция и Россия ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Теннис Надаль вышел в четвертый круг US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2 место рейтинга) вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США (US Open), обыграв корейца Чон Хёна (170).

Политика ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.

Общество Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.