Футбол
Матч ТВ«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»
Победу московской команде принесли точные удары Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
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Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Lenta.ru 14:48
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
RT на русском 15:38
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Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
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Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
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Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
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Уровень Амура в Комсомольске поднялся на 12 см и превысил 7 метров
За сутки река у города набрала ещё 12 см и составила 708 см. Сильное влияние на подъём уровня Амура оказывают частые и сильные дожди.
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В Польше поддержали Трампа в решении отменить визит в Варшаву
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Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
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На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Происшествия
Тела погибших в крушении вертолета подняли со дна Клязьмы
Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС Московской области.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.
Евро-футбол.ру 16:26
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Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Общество
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
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В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева
Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания.
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Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
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«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро сделал дубль
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2 место рейтинга) вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США (US Open), обыграв корейца Чон Хёна (170).
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ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой
Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.
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Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19