Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»

Победу московской команде принесли точные удары Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Химки» установили рекорд ФНЛ по беспроигрышной серии

Спорт-Экспресс13:35

«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось лидером ФНЛ. «Химки» победили «Спартак-2»

Sport24.ru13:06

«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»

Матч ТВ13:31

Талалаев бьет рекорд, Игнашевич побеждает при 36 тысячах, в Красноярске кричат: «Позор!»

Sportbox.RU15:59

«Химки» установили рекорд ФНЛ по длительности беспроигрышной серии со старта сезона

ТАСС13:20

«Химки» и «Торпедо» одержали победы. Итоги 11-го тура ФНЛ

Soccer.ru14:05

«Торпедо» обыграло «Ротор», «Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Химками»

Чемпионат12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Футбол

Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота

Lenta.ru 14:48
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Единоборства

Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Происшествия

Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере

RT на русском 15:38
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

РИА Новости 01:10
Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Здоровье

Вице-премьер России Татьяна Голикова побывала в челябинской больнице

Красная весна 13:36
Здоровье

Американка едва не умерла из-за вейпа. Ароматный пар оказался опаснее, чем мы думали

Оказалось, что плохое состояние Мэдди напрямую связано с ее пристрастием к вейпу.
Телеканал 360° 19:00
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

РИА Новости 07:31
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Происшествия

В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь

Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Общество

Уровень Амура в Комсомольске поднялся на 12 см и превысил 7 метров

За сутки река у города набрала ещё 12 см и составила 708 см. Сильное влияние на подъём уровня Амура оказывают частые и сильные дожди.
REGNUM 29 августа в 22:44
Политика

В Польше поддержали Трампа в решении отменить визит в Варшаву

Московский Комсомолец вчера в 03:22
Футбол

Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»

Евро-футбол.ру 16:18
Хоккей

Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира

РИА Новости 14:54
Авто

Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины

Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.
РИА Новости 17:16
Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

ТАСС 12:58
Происшествия

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Происшествия

Тела погибших в крушении вертолета подняли со дна Клязьмы

Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС Московской области.
Интерфакс 17:55
Футбол

Клопп прокомментировал поведение Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.
Евро-футбол.ру 16:26
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Общество

Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Происшествия

В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева

Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания.
Эхо Москвы 19:08
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57

Турция и Россия ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Москва-Баку.ru вчера в 07:34
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро сделал дубль

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Брайтоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 11:53
Теннис

Надаль вышел в четвертый круг US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2 место рейтинга) вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США (US Open), обыграв корейца Чон Хёна (170).
Коммерсантъ 16:50
Политика

ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой

Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.
Говорит Москва 12:21
Общество

Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд

Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета 10:34
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное