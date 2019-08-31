Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»

Химки — Спартак-2
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
Камран Алиев
70′
Победу московской команде принесли точные удары Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
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