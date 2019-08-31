Футбол
Матч ТВ«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»
Победу московской команде принесли точные удары Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
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Талалаев бьет рекорд, Игнашевич побеждает при 36 тысячах, в Красноярске кричат: «Позор!»
Sportbox.RUвчера в 15:59
«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось лидером ФНЛ. «Химки» победили «Спартак-2»
Sport24.ruвчера в 13:06
«Торпедо» обыграло «Ротор», «Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Химками»
Чемпионатвчера в 12:56
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Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Здоровье
Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована
Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС вчера в 07:05
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
Общество
Ученые назвали продукт, снижающий риск сердечных заболеваний
Иранские ученые назвали продукт, снижающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Газета.Ru вчера в 23:03
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Политика
Зеленский предложил построить «мемориал примирения» с Польшей
Напомним, 11 июля 2019 г. президент Польши Анджей Дуда в эфире Polske Radio сообщил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — критическое условие для налаживания отношений между странами.
REGNUM вчера в 10:27
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано у Курильских островов
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0 в 84 км от Курильских островов.
RT на русском 00:40
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы родителям о времени прививок от гриппа
Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. Информация опубликована на сайте ведомства.
Известия 01:07
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Религия
Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе
Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 17:50
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.
Известия вчера в 22:47
Авто
Названы три необходимых для новой машины аксессуара
Эксперты назвали три аксессуара, необходимых для новой машины.
Дни24 01:03
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.
РИА Новости вчера в 10:40
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Авто
Volkswagen в РФ наращивает корпоративные продажи
Как сообщает «АВТОСТАТ», Volkswagen по результатам 7 месяцев нынешнего года фиксирует рост корпоративных продаж, то есть реализации автомобилей юридическим лицам.
Тарантас Ньюс вчера в 04:31
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Политика
Эрдоган: Турция останется в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Культура
ТАСС отмечает юбилей и запускает линейку новых продуктов
Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, к юбилею приурочен запуск линейки новых продуктов.
ИА InterMedia 00:36
Армия и оружие
Коминтерново в огне: после обстрела ВСУ на юге ДНР вспыхнули пожары
Обстрел населенных пунктов на юге ДНР начался днем.
ТК Звезда вчера в 15:49
Авто
В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа
Пользователей Сети вспомнили про необычный кабриолет на базе УАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 09:27