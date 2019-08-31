Победу московской команде принесли точные удары Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.

Кино Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером» Ранее стало известно, что по данным букмекеров, основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер».

Шоу-бизнес Лиза Галкина сделала новую прическу любимой мамочке В начале видео можно увидеть, как Лиза Галкина подходит к матери и собирается сделать ей новую прическу.

Армия и оружие Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Политика Зеленский счел прорывом первый день визита в Польшу Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итоги первого дня в Польше говорят не об оттепели в отношениях стран, а о прорыве.

Происшествия Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.

Общество В России с сентября изменятся некоторые законы С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Кино Гражданин Х: в Венеции показали фильм о Ходорковском Начинается «Гражданин Х» с иронических вступительных титров как из спагетти-вестернов с именами действующих лиц: Леонид Невзлин, Платон Лебедев, а также Владимир Путин.

Политика Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.

Политика Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Футбол Шкртел расторг контракт с «Аталантой» Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел расторг контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Общество Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

Единоборства Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Баскетбол Чемпионат мира по баскетболу 2019: эксперт возмущён уровнем судейства Олимпийский чемпион ОИ-1988 Сергей Тараканов удивлён уровнем судейства и ошибками тренера сборной Нигерии.

Армия и оружие Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35 Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.

Армия и оружие «Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Политика Володин поздравил информационное агентство ТАСС с юбилеем За годы своего существования информационное агентство ТАСС сумело поддерживать высокую профессиональную планку, оставаясь лидером в формировании новостной повестки, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении агентства с юбилеем.

Космос В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал в космос В Антарктиде учеными обнаружен неизвестный пока огромный прибор, во многом напоминающий мощный прожектор, который передаёт таинственные сигналы.

Происшествия В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.

Происшествия В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека «Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Авто Mazda скоро представит 350-сильное купе Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.

Происшествия В Подмосковье упал легкомоторный самолет с ребенком на борту Легкомоторный самолет с 12-летней девочкой на борту совершал рядовой полет. В воздухе что-то пошло не так, самолет совершил жесткую посадку.