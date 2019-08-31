Футбол
Матч ТВ«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»
Победу московской команде принесли точные удары Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева. «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
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«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось лидером ФНЛ. «Химки» победили «Спартак-2»
Sport24.ruвчера в 13:06
Талалаев бьет рекорд, Игнашевич побеждает при 36 тысячах, в Красноярске кричат: «Позор!»
Sportbox.RUвчера в 15:59
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Чемпионатвчера в 12:56
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Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»
Ранее стало известно, что по данным букмекеров, основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер».
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Лиза Галкина сделала новую прическу любимой мамочке
В начале видео можно увидеть, как Лиза Галкина подходит к матери и собирается сделать ей новую прическу.
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Армия и оружие
Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе
США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Интерфакс 04:12
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Зеленский счел прорывом первый день визита в Польшу
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итоги первого дня в Польше говорят не об оттепели в отношениях стран, а о прорыве.
Газета.Ru 04:10
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Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Кино
Гражданин Х: в Венеции показали фильм о Ходорковском
Начинается «Гражданин Х» с иронических вступительных титров как из спагетти-вестернов с именами действующих лиц: Леонид Невзлин, Платон Лебедев, а также Владимир Путин.
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Политика
Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов
Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты 00:44
Политика
Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия вчера в 14:34
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Футбол
Шкртел расторг контракт с «Аталантой»
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел расторг контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Евро-футбол.ру 04:10
Общество
Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 04:08
Единоборства
Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
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Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Общество
Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 22:52
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Баскетбол
Чемпионат мира по баскетболу 2019: эксперт возмущён уровнем судейства
Олимпийский чемпион ОИ-1988 Сергей Тараканов удивлён уровнем судейства и ошибками тренера сборной Нигерии.
Чемпионат 02:30
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей
НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Политика
Володин поздравил информационное агентство ТАСС с юбилеем
За годы своего существования информационное агентство ТАСС сумело поддерживать высокую профессиональную планку, оставаясь лидером в формировании новостной повестки, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении агентства с юбилеем.
Парламентская газета 04:00
Наука
Китайскими учеными создан гель для восстановления зубной эмали
Faktom вчера в 10:53
Космос
В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал в космос
В Антарктиде учеными обнаружен неизвестный пока огромный прибор, во многом напоминающий мощный прожектор, который передаёт таинственные сигналы.
Ugpressa.ru 00:58
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Авто
Mazda скоро представит 350-сильное купе
Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
SpeedMe вчера в 03:24
Происшествия
В Подмосковье упал легкомоторный самолет с ребенком на борту
Легкомоторный самолет с 12-летней девочкой на борту совершал рядовой полет. В воздухе что-то пошло не так, самолет совершил жесткую посадку.
Оka.fm вчера в 05:59
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19