Футбол
«Торпедо» победило «Луч» и возглавило ФНЛСоветский спорт 05:11
Единственный мяч на 81-й минуте забил защитник Максим Шоркин, забивший свой первый гол в ФНЛ. После этой победы Торпедо набрало 16 очков и единолично возглавило турнирную таблицу первенства. При этом по итогам тура черно-белых могут опередить Химки и Томь.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Вашингтон
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