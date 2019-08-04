Футбол
«Торпедо» победило «Армавир» в матче шестого тура Олимп-ФНЛТАСС вчера в 13:07
Футболисты московского "Торпедо" обыграли "Армавир" со счетом 2:1 в матче шестого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча проходила на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. В составе хозяев голами отметились Артур Галоян (7-я минута) и Игорь Лебеденко (61).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие
США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии
Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
В Алеппо восстановили завод по переплавке металла
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено 03 августа в 11:30
Происшествия
Противозачаточные таблетки дважды чуть не убили медсестру
В Великобритании 23-летняя медсестра перенесла два инсульта из-за противозачаточных таблеток, сообщает Metro.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Роналду назвал свой любимый фильм
Обновлено вчера в 17:34
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования.
Обновлено в 00:00
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Число задержанных на акции протеста в Москве возросло до 948
По данным МВД, 948 человек задержано в ходе несогласованной акции протеста за честные выборы в центре Москвы.
Обновлено 03 августа в 15:39
Здоровье
В Благовещенске действует соцгостиница для пожилых людей
Что является основанием для заселения и как попасть в соцгостиницу, корреспонденту Амур.инфо рассказала директор дома «Ветеран» Марина Штыкун.
Обновлено в 00:04
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Авто
На тестах замечен прототип гибридного Hyundai Elantra GT PHEV
Фотошпионам удалось запечатлеть в рамках тестовых заездов усовершенствованный экземпляр Hyundai Elantra GT.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Путешествия
Россияне стали больше тратить на отдых внутри страны
Расходы россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с предыдущими показателями, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передают "Известия".
Обновлено вчера в 16:46
Театры
Анна Каренина и Пушкин из Владивостока встретятся в Хабаровске
Два театра из Владивостока - Театр имени Максима Горького и Театр молодёжи представят Приморский край на Первом фестивале Дальневосточных театров, который пройдёт с 19 по 26 сентября в Хабаровске, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:28
Путешествия
Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол
В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Авто
Первый тест-драйв «Сталкера». Он вам не «Нива»
Тольяттинское предприятие Апал, несколько лет назад анонсировавшее создание компактного внедорожника собственной разработки, возобновило работы по проекту "Сталкер".
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
В Якутии после отравления 17 человек в кафе завели уголовное дело
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Певица Елка: «Я люблю себя потрепанной и отекшей»
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80
Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.
Обновлено вчера в 11:59