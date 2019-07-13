Московское «Торпедо» примет «Балтику» в домашнем матче 2-го тура первенства ФНЛ. Руководство автозаводцев объявило, что встреча будет перенесена со стадиона имени Эдуарда Стрельцова на резервную арену — стадион академии «Спартак».

«Торпедо» перенесло матч с «Балтикой» на резервную арену

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