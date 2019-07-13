Футбол
«Торпедо» перенесло матч с «Балтикой» на резервную аренуSportbox.RU вчера в 14:35
Московское «Торпедо» примет «Балтику» в домашнем матче 2-го тура первенства ФНЛ. Руководство автозаводцев объявило, что встреча будет перенесена со стадиона имени Эдуарда Стрельцова на резервную арену — стадион академии «Спартак».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:50, Вашингтон
Здоровье
Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Футбол
Завершивший карьеру бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол
Обновлено в 04:33
Авто
В Сети раскрыт внешний вид будущих Acura MDX и TLX
На просторах Сети оказался раскрыт внешний вид будущих моделей Acura MDX, а также TLX.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Киеве
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Общество
Мать девочки с черным родимым пятном на лице призывают убить младенца
В американском штате Флорида 35-летняя Кэрол Феннер пожаловалась журналистам издания Metro на то, что ее затравили в Интернете из-за дочери, которая родилась в марте этого года с огромным черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
В Музее космонавтики в Москве пройдет «Лунная неделя»
"Ленная неделя", посвященная 50-летию высадки первого человека на Луну, пройдет с 18 по 21 июля в Музее космонавтики в Москве.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Футбол
Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»
Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Обновлено вчера в 19:23
Авто
Volkswagen потратит на беспилотники 2,6 миллиарда долларов
Обновлено в 03:00
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Футбол
СМИ: «Тамбов» усилится полузащитником белорусского «Арсенала»
Российский полузащитник Джамшед Максумов покинул дзержинский «Арсенал».
Обновлено в 04:13
Политика
Избирком нашел больше допустимого процента брака в подписях за Яшина
Глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин заявил, что по итогам проверки избирком признал недействительными 11,4% подписей в поддержку его кандидатуры для выдвижения в Мосгордуму, написал депутат на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:37
Гаджеты
Jonsbo MOD3: корпус-пришелец из алюминия и стекла
Компания Jonsbo представила очень необычный компьютерный корпус под названием MOD3, ориентированный прежде всего на энтузиастов и пользователей, желающих получить нестандартную настольную систему.
Обновлено в 02:05
Экономика
Медведев запрещает микрокредиты
Как говорится в официальном отзыве правительства России на законопроект, документом установлены более жесткие требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний, направленные на исключение доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями.
Обновлено в 02:31
Экономика
Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий
Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Уфе задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского
Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в нападении на сотрудника полиции, который пытался остановить драку около развлекательного заведения в Уфе и получил телесные повреждения, говорится в распространенном в субботу пресс-службой МВД по Башкирии сообщении.
Обновлено в 04:15
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45