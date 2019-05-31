Футбол
«Торпедо» опровергло возможный уход КолывановаМатч ТВ 13:02
Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.
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Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
Обновлено в 14:53
Культура
Памятник Пушкину появится в Шереметьево
Памятник А. С. Пушкину, чье имя присвоено аэропорту Шереметьево, откроют в воздушной гавани 5 июня.
Обновлено в 08:18
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook флота Украины, испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр" Военно-морскими силами (ВМС) Украины выявили, что их скорость оказалась ниже заявленной.
Обновлено в 02:20
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Политика
Российская и китайская части моста через Амур состыкованы
Российские и китайские строители в пятницу состыковали части автомобильного моста через Амур, который соединил Благовещенск и Хэйхэ, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:48
Наука
Дупликация гена позволила морским колюшкам выжить на пресноводной диете
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
МАК досрочно раскрыл причину катастрофы SSJ
Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман рассказал о причине происшествия с самолетом Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) до публикации официального отчета, которая должна состояться 5 июня.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили из-за неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
Мурманчан атакуют клопы и тараканы
Шумные компании, маргинальные личности, скандальные пары могут доставлять немало неудобств.
Обновлено в 03:11
Финансы
ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб
«В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд руб.», — говорится в отчетности.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Минздрав поддержал запрет кальянов в кафе и ресторанах
Минздрав России поддержал идею запрета кальянов в местах общественного питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:05
Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание
Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
Обновлено в 17:23
Футбол
«МЮ» опережает «Ман Сити» в борьбе за Бруну Фернандеша
В «МЮ» уверены, что успеют оформить трансфер Фернандеша к концу следующей недели.
Обновлено в 10:02
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Политика
Мексика и США обсудят введение пошлин пятого июня
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:01